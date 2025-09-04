Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
УралЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
0 - 1 0 1
УэльсЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
Мальта1 тайм
Грузия
0 - 2 0 2
Турция1 тайм
Болгария
21:45
ИспанияНе начат
Лихтенштейн
21:45
БельгияНе начат
Нидерланды
21:45
ПольшаНе начат
Люксембург
21:45
Северная ИрландияНе начат
Словакия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 0 1 0
Финляндия1 тайм
Гибралтар
0 - 0 0 0
Албания1 тайм
Россия
20:00
ИорданияНе начат

Махачкалинское "Динамо" предложило 400 тысяч евро за защитника "Лиона" - источник

Ашраф Лаазири может продолжить карьеру в России.
Фото: Imago
По данным источника, махачкалинское "Динамо" заинтересовано в приобретении крайнего левого защитника "Лиона" Ашрафа Лаазири. Сообщается, что российский клуб предложил за игрока 400 тысяч евро.

Лаазири выступает за "Лион" с 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2027-го. Прошлый сезон 22-летний марокканец провел на правах аренды в бельгийском клубе "РВДМ", за который сыграл 30 матчей, забил один мяч и сделал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.

Источник: "СЭ"

