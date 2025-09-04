Махачкалинское "Динамо" предложило 400 тысяч евро за защитника "Лиона" - источник

По данным источника, махачкалинское "Динамо" заинтересовано в приобретении крайнего левого защитника "Лиона" Ашрафа Лаазири. Сообщается, что российский клуб предложил за игрока 400 тысяч евро.
Лаазири выступает за "Лион" с 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2027-го. Прошлый сезон 22-летний марокканец провел на правах аренды в бельгийском клубе "РВДМ", за который сыграл 30 матчей, забил один мяч и сделал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.
Источник: "СЭ"
Ашраф Лаазири может продолжить карьеру в России.
Фото: Imago