Челябинск
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
УралЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
0 - 1 0 1
УэльсЗавершен
Литва
1 - 1 1 1
МальтаЗавершен
Грузия
2 - 3 2 3
ТурцияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 0 1 0
ФинляндияЗавершен
Гибралтар
0 - 1 0 1
АлбанияЗавершен
Россия
0 - 0 0 0
ИорданияЗавершен

Талалаев: Воробьев может на поле практически все. И самое главное — он забивает

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высоко оценил игру нападающего «Локомотива» и сборной России Дмитрия Воробьева.
Фото: РФС
«На сегодняшний день у нас два самых комплексных российских нападающих — это Воробьев и Сергеев. Просто Воробьев находится в форме, а Сергеев только ее набирает.

Воробьев может на поле практически все: может создать гол один на скорости, может обыгрывать, может хорошо сыграть головой, здоров закрывает мяч корпусом, играет спиной к воротам. И самое главное, что он забивает, — заявил Талалаев «Матч ТВ».

Дмитрий Воробьев выступает за «Локомотив» с июля 2024 года. За это время он провёл 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет 3 миллиона евро.

В текущем сезоне провел 9 матчей во всех турнирах в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

