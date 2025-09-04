Талалаев: Воробьев может на поле практически все. И самое главное — он забивает

«На сегодняшний день у нас два самых комплексных российских нападающих — это Воробьев и Сергеев. Просто Воробьев находится в форме, а Сергеев только ее набирает.
Воробьев может на поле практически все: может создать гол один на скорости, может обыгрывать, может хорошо сыграть головой, здоров закрывает мяч корпусом, играет спиной к воротам. И самое главное, что он забивает, — заявил Талалаев «Матч ТВ».
Дмитрий Воробьев выступает за «Локомотив» с июля 2024 года. За это время он провёл 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет 3 миллиона евро.
В текущем сезоне провел 9 матчей во всех турнирах в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высоко оценил игру нападающего «Локомотива» и сборной России Дмитрия Воробьева.
Фото: РФС