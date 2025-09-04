Матчи Скрыть

Первая лига

Челябинск
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
УралЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
0 - 1 0 1
УэльсЗавершен
Литва
1 - 1 1 1
МальтаЗавершен
Грузия
2 - 3 2 3
ТурцияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 0 1 0
ФинляндияЗавершен
Гибралтар
0 - 1 0 1
АлбанияЗавершен
Россия
0 - 0 0 0
ИорданияЗавершен

Михаил Шуфутинский признался в симпатиях к "Спартаку"

Известный певец Михаил Шуфутинский поделился своими футбольными пристрастиями и признался, что с детства поддерживает московский «Спартак».
Фото: РФС
«Кому больше подойду, с тем из футболистов и спою. Когда есть возможность, смотрю футбол. С детства болел за «Спартак». «Спартак» — чемпион», — цитирует Шуфутинского «Чемпионат».

В новом сезоне РПЛ «Спартак» набрал одиннадцать очков в семиматчах. В Кубке России команда стартовала с побед над «Ростовом» (2:0) и «Пари НН» (4:0) и поражением «Динамо» Махачкала в серии послематчевых пенальти. Следующий матч подопечные Станковича проведут 13 сентября против московского «Динамо» в рамках 7-ого тура РПЛ.

После 7 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице.

