"К сожалению, из-за различных обязательств я пока не смог вернуться в Россию. Но очень хочу снова посетить ее и посмотреть матч "Зенита", - приводит слова Клаудиньо "СЭ".
Клаудиньо выступал за петербургский "Зенит" с 2021 года по июль текущего года - в настоящее время футболист играет за катарский "Аль-Садд". Ранее бразилец получил паспорт гражданина Российской Федерации. На счету полузащитника 124 матча в составе петербургского клуба, 21 забитый мяч и 31 результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
Клаудиньо хочет вернуться в Россию
Экс-игрок "Зенита" Клаудиньо заявил о желании вернуться в Россию..
Фото: ФК "Зенит"