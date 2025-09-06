Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
СербияНе начат
Англия
19:00
АндорраНе начат
Армения
19:00
ПортугалияНе начат
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
СьонНе начат

Клаудиньо хочет вернуться в Россию

Экс-игрок "Зенита" Клаудиньо заявил о желании вернуться в Россию..
Фото: ФК "Зенит"
"К сожалению, из-за различных обязательств я пока не смог вернуться в Россию. Но очень хочу снова посетить ее и посмотреть матч "Зенита", - приводит слова Клаудиньо "СЭ".

Клаудиньо выступал за петербургский "Зенит" с 2021 года по июль текущего года - в настоящее время футболист играет за катарский "Аль-Садд". Ранее бразилец получил паспорт гражданина Российской Федерации. На счету полузащитника 124 матча в составе петербургского клуба, 21 забитый мяч и 31 результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

