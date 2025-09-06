- Мы ждем от Луиса Энрике больше голевых действий. У него есть прекрасные данные, мы все об этом знаем и хотим, чтобы забитых мячей и голевых передач было больше. Но не только ему, но и практически любому иностранцу трудно адаптироваться в России.
Луис Энрике, играющий на позиции крайнего нападающего, присоединился к "Зениту" в зимнее трансферное окно 2025 года, перебравшись из "Ботафого". В текущем сезоне 24-летний бразилец принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги и записал в свой актив только одну результативную передачу. Всего на счету вингера сборной Бразилии 2+4 по системе гол плюс пас в 19 играх за сине-бело-голубых.
Источник: "Чемпионат"
Семак: ждем от Луиса Энрике в "Зените" больше голевых действий
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о результативности бразильского вингера команды Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"