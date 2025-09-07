Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
16:00
ЕнисейНе начат
Шинник
17:00
Волга УлНе начат
КАМАЗ
17:00
ТорпедоНе начат
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
16:00
БолгарияНе начат
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

"Для команды Семака это очень серьезная проверка". Орлов - о ближайших матчах "Зенита" в РПЛ

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от ближайших игр "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
- Сейчас "Зениту" предстоят два серьезнейших испытания — Калининград и Краснодар. Эти две команды, а также ЦСКА — сегодня лидеры чемпионата по игре, по энергетике. И сейчас две из этих трех команд будут экзаменовать "Зенит" на своих полях. Для команды Семака это очень серьезная проверка.

После международной паузы на матчи сборных "Зенит" встретится в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги с "Балтикой". Игра пройдет в Калининграде на стадионе "Ростех Арена" 14 сентября. В 9-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют 21 сентября в гостях против "Краснодара".

По итогам 7 туров команда Сергея Семака набрала 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. "Балтика" с 15 набранными баллами находится на второй строчке, а "Краснодар" возглавляет РПЛ с 16 очками.

Источник: "Чемпионат"

