- Сейчас "Зениту" предстоят два серьезнейших испытания — Калининград и Краснодар. Эти две команды, а также ЦСКА — сегодня лидеры чемпионата по игре, по энергетике. И сейчас две из этих трех команд будут экзаменовать "Зенит" на своих полях. Для команды Семака это очень серьезная проверка.
После международной паузы на матчи сборных "Зенит" встретится в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги с "Балтикой". Игра пройдет в Калининграде на стадионе "Ростех Арена" 14 сентября. В 9-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют 21 сентября в гостях против "Краснодара".
По итогам 7 туров команда Сергея Семака набрала 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. "Балтика" с 15 набранными баллами находится на второй строчке, а "Краснодар" возглавляет РПЛ с 16 очками.
Источник: "Чемпионат"
"Для команды Семака это очень серьезная проверка". Орлов - о ближайших матчах "Зенита" в РПЛ
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от ближайших игр "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"