Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
СоколЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
0 - 1 0 1
Фарерские островаЗавершен
Греция
0 - 3 0 3
ДанияЗавершен
Беларусь
0 - 2 0 2
ШотландияЗавершен
Израиль
4 - 5 4 5
ИталияЗавершен
Хорватия
4 - 0 4 0
ЧерногорияЗавершен
Швейцария
3 - 0 3 0
СловенияЗавершен
Косово
2 - 0 2 0
ШвецияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
5 - 0 5 0
МЛ ВитебскЗавершен

Бразильский нападающий "Зенита" высказался о погодных условиях в России

Нападающий "Зенита" Луис Энрике заявил, что тяжело переносит холодную погоду в России.
Фото: ФК "Зенит"
- Наш стадион закрытый, он с крышей. Но когда мы играем на других аренах, с этим сложнее. У них бывает минус 5 и даже минус 10 градусов. Это жесть! - сказал Энрике O Globo.

Луис Энрике перешел в "Зенит" из "Ботафого" зимой 2025 года. Сумма трансфера составила 33 миллиона евро. Бразильский полузащитник принял участие в 21 матче за "Зенит" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

