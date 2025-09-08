Бразильский нападающий "Зенита" высказался о погодных условиях в России

- Наш стадион закрытый, он с крышей. Но когда мы играем на других аренах, с этим сложнее. У них бывает минус 5 и даже минус 10 градусов. Это жесть! - сказал Энрике O Globo.
Луис Энрике перешел в "Зенит" из "Ботафого" зимой 2025 года. Сумма трансфера составила 33 миллиона евро. Бразильский полузащитник принял участие в 21 матче за "Зенит" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.
Нападающий "Зенита" Луис Энрике заявил, что тяжело переносит холодную погоду в России.
Фото: ФК "Зенит"