Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
0 - 0 0 0
Ирландия1 тайм
Азербайджан
0 - 0 0 0
Украина1 тайм
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
0 - 0 0 0
Андорра1 тайм

Защитник "Рубина" рассказал, как изменил восприятие к критике

Защитник "Рубина" Илья Рожков поделился о том, как проходила его адаптация в команде.
Фото: ФК "Рубин"
"Когда были жёсткие подсказы, начинал "плыть". Потом стал читать книги про психологию. Это очень помогает. Сейчас я ментально готов к критике", - сказал Рожков в интервью "РБ Спорт".

Илья Рожков выступает за "Рубин" с 2023 года. За этот период он провёл 62 матча за казанский клуб, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал пять голевых передач.

После семи туров Российской Премьер-Лиги "Рубин" находится на седьмом месте, набрав 11 очков.

Следующий матч казанцы проведут в пятницу, 12 сентября против махачкалинского "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится