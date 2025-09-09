Защитник "Рубина" рассказал, как изменил восприятие к критике

Защитник "Рубина" Илья Рожков поделился о том, как проходила его адаптация в команде.

После семи туров Российской Премьер-Лиги "Рубин" находится на седьмом месте, набрав 11 очков.



"Когда были жёсткие подсказы, начинал "плыть". Потом стал читать книги про психологию. Это очень помогает. Сейчас я ментально готов к критике", - сказал Рожков в интервью "РБ Спорт"

Илья Рожков выступает за "Рубин" с 2023 года. За этот период он провёл 62 матча за казанский клуб, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал пять голевых передач.