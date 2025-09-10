Матчи Скрыть

"Краснодар" и ЦСКА обратились в ЭСК по итогам очного матча

"Краснодар" и ЦСКА обратились в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по итогам очного матча седьмого тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
- Обратился "Краснодар" по неудалению Жоао Виктора на 20?й минуте и по удалению Джона Кордобы на 56?й минуте. Обратился ЦСКА по неназначению пенальти на 90+6?й минуте, - сказал представитель РФС "Матч ТВ".

Напомним, матч седьмого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между столичным ЦСКА и "Краснодаром" закончился вничью со счетом 1:1. Матвей Кисляк вывел хозяев вперед, однако спустя 8 минут сравнял и установил окончательный счет Джон Кордоба, который вскоре был удален за фол на Мойзесе.

На данный момент "Краснодар" лидирует в РПЛ с 16 очками, ЦСКА располагается на втором месте с 15 баллами.

