Трошечкин перейдёт в тульский "Арсенал" - источник

Полузащитник "Пари НН" Александр Трошечкин перейдёт в тульский "Арсенал" на правах аренды.
Фото: ФК "Пари НН"
По информации инсайдера Ивана Карпова, 29-летний хавбек до нового года будет получать 1,5 млн рублей от "Пари НН" и 200 тысяч рублей от "Арсенала". Потом ситуация изменится: туляки будут платить 700 тысяч рублей, а нижегородцы - 1 миллион рублей. Контракт Александра Трошечкина с нынешней командой истекает летом 2026 года.

Полузащитник выступает за "Пари НН" с 2023 года. В текущем сезоне он не провёл ни одного матча за команду. Всего за нижегородцев Александр Трошечкин сыграл в 62 матчах, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Ранее в своей карьере хавбек играл за "Ростов", "Факел", "Тосно", "Авангард", "Химки" и "Ахмат". Становился обладателем Кубка России в составе "Тосно" в сезоне 2017/18.

