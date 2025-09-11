По информации инсайдера Ивана Карпова, 29-летний хавбек до нового года будет получать 1,5 млн рублей от "Пари НН" и 200 тысяч рублей от "Арсенала". Потом ситуация изменится: туляки будут платить 700 тысяч рублей, а нижегородцы - 1 миллион рублей. Контракт Александра Трошечкина с нынешней командой истекает летом 2026 года.
Полузащитник выступает за "Пари НН" с 2023 года. В текущем сезоне он не провёл ни одного матча за команду. Всего за нижегородцев Александр Трошечкин сыграл в 62 матчах, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
Ранее в своей карьере хавбек играл за "Ростов", "Факел", "Тосно", "Авангард", "Химки" и "Ахмат". Становился обладателем Кубка России в составе "Тосно" в сезоне 2017/18.
Трошечкин перейдёт в тульский "Арсенал" - источник
Фото: ФК "Пари НН"