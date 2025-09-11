Президент "Амкала": хотелось бы увидеть в команде Хабиба и Махачева

- Конечно, хотелось бы Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Но у них сборы, поэтому сейчас маловероятно, но в целом, когда?нибудь было бы круто их увидеть в "Амкале", - сказал Попков "Матч ТВ".
Сегодня, 11 сентября, "Амкал" обыграл "Салют" из Белгорода в матче 1/64 финала Кубка России со счетом 2:1 и вышел в следующую стадию турнира. В стартовом составе медийного клуба вышел бывший председатель правления "Зенита" Александр Медведев и стал самым возрастным игроком в истории российского футбола. В августе Медведеву исполнилось 70 лет.
Президент медийного футбольного клуба "Амкал" Герман Попков заявил, что хотел бы пригласить бойцов ММА Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в команду.
Фото: ФК "Амкал"