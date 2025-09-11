Агент Баринова: разговоры о новом контракте с "Локомотивом" не отразятся на игре футболиста

"Дима – профессионал, он прекрасно понимает, что, несмотря на непростую ситуацию, он капитан команды, ее лидер. И как минимум должен выполнять условия своего соглашения. Это точно никоим образом не отразится на его игре, отношении к команде, болельщикам и так далее", – приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2025/26. Ранее сообщалось, что Баринов и "Локомотив" ведут переговоры о продлении контракта. Известно, что представители полузащитника сделали запрос о повышении зарплаты футболиста с 1,3 миллиона евро почти в два раза. Отметим, что Баринов играет за железнодорожников с 2015 года. На данный момент московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После семи туров команда Михаила Галактионова набрала 15 очков.
Спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, высказался о настрое футболиста в связи с разговорами о новом контракте.
Фото: ФК "Локомотив" Москва