Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:00
Волга УлНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
22:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
21:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
21:45
ЛорьянНе начат

Агент Баринова: разговоры о новом контракте с "Локомотивом" не отразятся на игре футболиста

Спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, высказался о настрое футболиста в связи с разговорами о новом контракте.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Дима – профессионал, он прекрасно понимает, что, несмотря на непростую ситуацию, он капитан команды, ее лидер. И как минимум должен выполнять условия своего соглашения. Это точно никоим образом не отразится на его игре, отношении к команде, болельщикам и так далее", – приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2025/26. Ранее сообщалось, что Баринов и "Локомотив" ведут переговоры о продлении контракта. Известно, что представители полузащитника сделали запрос о повышении зарплаты футболиста с 1,3 миллиона евро почти в два раза. Отметим, что Баринов играет за железнодорожников с 2015 года. На данный момент московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После семи туров команда Михаила Галактионова набрала 15 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится