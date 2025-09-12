"Пару раз мысль проскакивала". Карпин рассказал, пожалел ли он, что возглавил "Динамо"

– За эти пару месяцев не пожалели, что возглавили "Динамо"? Что не отдохнули до конца?
– Ну, пару раз мысль проскакивала. Когда можно было бы пойти спать – а надо ещё что-то сделать. Работы стало кратно больше, - приводит слова Карпина "Чемпионат".
Валерий Карпин в июне текущего года был назначен на пост главного тренера столичного "Динамо", специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. В феврале текущего года Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
После 7 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе. В 8 туре РПЛ команда Валерия Карпина примет на своем поле московский "Спартак".
Фото: ФК "Динамо"