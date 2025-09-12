Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:00
Волга УлНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
22:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
21:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
21:45
ЛорьянНе начат

"Пару раз мысль проскакивала". Карпин рассказал, пожалел ли он, что возглавил "Динамо"

Валерий Карпин рассказал, пожалел ли он, что стал главным тренером московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
– За эти пару месяцев не пожалели, что возглавили "Динамо"? Что не отдохнули до конца?

– Ну, пару раз мысль проскакивала. Когда можно было бы пойти спать – а надо ещё что-то сделать. Работы стало кратно больше, - приводит слова Карпина "Чемпионат".

Валерий Карпин в июне текущего года был назначен на пост главного тренера столичного "Динамо", специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. В феврале текущего года Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".

После 7 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе. В 8 туре РПЛ команда Валерия Карпина примет на своем поле московский "Спартак".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится