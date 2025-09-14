Талалаев: удалось заставить "Зенит" играть в футбол, который мы хотели

- У нас были свои моменты, но жалко, что ребята их не реализовали. "Зенит" — очень хорошая команда, индивидуального мастерства вагон, но нам удалось заставить их играть в футбол, который мы хотели. Не так много было комбинаций.
"Балтика" принимала на своем поле "Зенит" в рамках 8-го тура чемпионата России. Встреча на "Ростех Арене" в Калининграде прошла сегодня, 14 сентября, и завершилась вничью со счетом 0:0.
Команда Андрея Талалаева набрала 16 очков и продлила свою безпроигрышную серию в РПЛ. В активе калининградцев четыре победы и четыре ничьих в 8 стартовых матчах.
Источник: "Матч ТВ"