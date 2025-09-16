Слишкович: удача сегодня была на нашей стороне

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович прокомментировал победу над "Рубином" в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России (0:0, по пенальти - 4:2).

Фото: ФК "Оренбург"

"Может, удача сегодня была на нашей стороне. Сысуев провел отличный матч. Могу быть доволен игрой, но в концовке мы торопились, не делали спокойно вещи, которые были необходимы", - сказал Слишкович в эфире "Матч ТВ".



Сегодня, 16 сентября, состоялся матч между "Оренбургом" и "Рубином" в рамках 4-го тура Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на арене "Газовик" в Оренбурге и завершилась победой хозяев поля. Основное время поединка завершилось вничью со счетом 0:0, в серии пенальти удачливее оказалась команда Владимира Слишковича - 4:2.

