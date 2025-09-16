Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
0 - 0 (П 4 - 2) 0 042
РубинЗавершен
Акрон
1 - 3 1 3
ЛокомотивЗавершен
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
Динамо МхЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
0 - 2 0 2
АрсеналЗавершен
ПСВ
1 - 3 1 3
ЮнионЗавершен
Тоттенхэм
1 - 0 1 0
ВильярреалЗавершен
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
МарсельЗавершен
Ювентус
4 - 4 4 4
Боруссия ДЗавершен
Бенфика
2 - 3 2 3
КарабахЗавершен

Слишкович: удача сегодня была на нашей стороне

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович прокомментировал победу над "Рубином" в 4-м туре Пути РПЛ Кубка России (0:0, по пенальти - 4:2).
Фото: ФК "Оренбург"
"Может, удача сегодня была на нашей стороне. Сысуев провел отличный матч. Могу быть доволен игрой, но в концовке мы торопились, не делали спокойно вещи, которые были необходимы", - сказал Слишкович в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 16 сентября, состоялся матч между "Оренбургом" и "Рубином" в рамках 4-го тура Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на арене "Газовик" в Оренбурге и завершилась победой хозяев поля. Основное время поединка завершилось вничью со счетом 0:0, в серии пенальти удачливее оказалась команда Владимира Слишковича - 4:2.

