"Краснодар" впервые за три года вылетел на матч из аэропорта Пашковский

Игроки "Краснодара" впервые с 2022 года вылетели на матч из возобновившего работу аэропорта Пашковский.

Фото: ФК "Краснодар"

Об этом сообщает "Чемпионат". По информации источника, рейс прошел в штатном режиме. Команда отправилась в Самару на встречу Пути РПЛ Кубка России с "Крыльями Советов". Самолет с игроками на борту вылетел во вторник вечером. Их полет до аэропорта Курумоч составил три с половиной часа.



Напомним, аэропорт Краснодара 11 сентября возобновил обслуживание рейсов впервые с конца февраля 2022 года. Матч между "Краснодаром" и "Крыльями Советов" состоится в среду, 17 сентября. Начало – в 18:00 по московскому времени. Команда Мурада Мусаева на данный момент идет второй в турнирной таблице группы В, имея в своем активе шесть очков в трех встречах Кубка России. Самарцы лидируют в турнирной таблице, набрав аналогичное количество очков.