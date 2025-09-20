"Основная масса осадков выпала вчера. Ливень был целый день. Сегодня уже не так сильно дождит, но тоже почти беспрерывно. О переносе матча речи на данный момент не идёт. Поле внешне в отличном состоянии, учитывая нагрузку, которая на него выпала. Всё должно быть нормально", - приводит слова представителя пресс-службы "Чемпионат".
Ранее генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов сообщил о неблагоприятных условиях в Каспийске - функционер отметил, что футбольное поле выдерживает нагрузку.
Сегодня, 20 сентября, махачкалинское "Динамо" примет на своем поле московский "Локомотив" в матче 9 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:30 по столичному времени. После 8 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками. Команда Михаила Галактионова занимает 3 место в таблице с 16 баллами в своем активе.
В махачкалинском "Динамо" сообщили, что игра с "Локомотивом" не будет перенесена
Фото: ФК "Локомотив"