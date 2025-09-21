Генеральный директор "Динамо" Махачкала высказался о судействе в матче с "Локомотивом"

- Казарцев в своём стиле отсудил. Думаю, у "Локомотива" будут вопросы. Но когда удалялся Бакаев, вторая жёлтая была чистейшая, - сказал Газизов "Матч ТВ".
Напомним, вчера, 20 сентября, состоялся матч восьмого тура РПЛ между "Динамо" Махачкала и "Локомотивом". Встреча завершилась со счетом 1:1. Голами отличились Зелимхан Бакаев и Миро. На 65-й минуте матча главный арбитр Василий Казарцев показал вторую желтую карточку забившему гол Бакаеву.
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов поделился мнением о работе арбитра Василия Казарцева в матче с "Локомотивом" (1:1).
Фото: "Чемпионат"