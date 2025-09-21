Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Спартак
0 - 1 0 1
Крылья Советов1 тайм
Балтика
17:00
РостовНе начат
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
16:00
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
16:00
НьюкаслНе начат
Арсенал
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
15:00
СельтаНе начат
Мальорка
17:15
АтлетикоНе начат
Эльче
19:30
ОвьедоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 1 0 1
Рома2 тайм
Торино
16:00
АталантаНе начат
Кремонезе
16:00
ПармаНе начат
Фиорентина
19:00
КомоНе начат
Интер
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
16:30
УнионНе начат
Байер
18:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
20:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
16:00
СтрасбургНе начат
Монако
18:15
МетцНе начат
Осер
18:15
ТулузаНе начат
Гавр
18:15
ЛорьянНе начат
Марсель
21:45
ПСЖНе начат

Водитель автобуса "Спартака" рассказал, почему не смог забрать "Крылья Советов" из отеля

Водитель автобуса московского "Спартака" Евгений Ткачёв ответил, почему не смог забрать футболистов "Крыльев Советов" из отеля в Москве.
Фото: ФК "Спартак"
- Москва перекрыта в связи с проведением марафона. Гостиница находится в центре — туда практически невозможно попасть, - сказал водитель "Чемпионату".

В связи со сложившейся ситуацией, игроки и тренерский штаб "Крыльев Советов" добирались до стадиона на такси.

Матч девятого тура РПЛ между "Спартаком" и "Крыльями Советов" состоится сегодня, 21 сентября, в 14:30 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена". Встречу обслужит судейская бригада Кирилла Левникова.

"Спартак" располагается на восьмом месте в РПЛ с 12 очками, "Крылья Советов" занимают девятую строчку с таким же количеством баллов.

