Водитель автобуса "Спартака" рассказал, почему не смог забрать "Крылья Советов" из отеля

- Москва перекрыта в связи с проведением марафона. Гостиница находится в центре — туда практически невозможно попасть, - сказал водитель "Чемпионату".
В связи со сложившейся ситуацией, игроки и тренерский штаб "Крыльев Советов" добирались до стадиона на такси.
Матч девятого тура РПЛ между "Спартаком" и "Крыльями Советов" состоится сегодня, 21 сентября, в 14:30 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена". Встречу обслужит судейская бригада Кирилла Левникова.
"Спартак" располагается на восьмом месте в РПЛ с 12 очками, "Крылья Советов" занимают девятую строчку с таким же количеством баллов.
Фото: ФК "Спартак"