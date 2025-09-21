Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
РостовЗавершен
Краснодар
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Арсенал
1 - 1 1 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Эльче
1 - 0 1 0
ОвьедоЗавершен
Барселона
1 - 0 1 0
Хетафе1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 1 0 1
РомаЗавершен
Торино
0 - 3 0 3
АталантаЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
КомоЗавершен
Интер
1 - 0 1 0
Сассуоло1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
3 - 4 3 4
УнионЗавершен
Байер
1 - 1 1 1
Боруссия МЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
Вольфсбург2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
2 - 3 2 3
СтрасбургЗавершен
Монако
5 - 2 5 2
МетцЗавершен
Осер
1 - 0 1 0
ТулузаЗавершен
Гавр
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен

Главный тренер "Краснодара": в матче с "Зенитом" будет много борьбы

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о подготовке к матчу 9-го тура против "Зенита".
Фото: ФК "Краснодар"
"Жду, что будет очень упорный матч, обеим командам будет тяжело. Важно поддерживать высокую интенсивность, будет много борьбы. Нужно стараться не уступить ни в одном эпизоде. Мы должны сработать максимально хорошо в каждой фазе", - сказал Мусаев в интервью "Матч ТВ".

На данный момент подопечные Мурада Мусаева возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 19 очков, а команда Сергея Семака располагается на седьмой позиции с 13 очками.

Матч между "Краснодаром" и "Зенитом" пройдёт сегодня на "Ozon Арене" в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что в минувшем сезоне "быки" взяли золотые медали чемпионата России, а сине-бело-голубые заняли второе место.

