Главный тренер "Краснодара": в матче с "Зенитом" будет много борьбы

"Жду, что будет очень упорный матч, обеим командам будет тяжело. Важно поддерживать высокую интенсивность, будет много борьбы. Нужно стараться не уступить ни в одном эпизоде. Мы должны сработать максимально хорошо в каждой фазе", - сказал Мусаев в интервью "Матч ТВ".
На данный момент подопечные Мурада Мусаева возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 19 очков, а команда Сергея Семака располагается на седьмой позиции с 13 очками.
Матч между "Краснодаром" и "Зенитом" пройдёт сегодня на "Ozon Арене" в 19:30 по московскому времени.
Напомним, что в минувшем сезоне "быки" взяли золотые медали чемпионата России, а сине-бело-голубые заняли второе место.