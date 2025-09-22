"Для гостевых команд упростилась история, что они могут приезжать и не ехать на автобусе. Я вижу плюсы в плане того, что кто-то может полтора дня больше дома побыть с семьей. Но в плане того, что это как-то отразится на результат, я не вижу. Я думаю, что ничего не поменяется", — сказал Мусаев на пресс-конференции.
Напомним, 11 сентября аэропорт Пашковский начал обслуживать рейсы после перерыва в феврале 2022 года. 17 сентября стало известно, что игроки "Краснодара" впервые за это время вылетели на матч с "Крыльями Советов".
В воскресенье, 21 сентября, "Краснодар" уступил "Зениту" со счетом 0:2 в домашнем матче девятого тура РПЛ. На данный момент команда Мурада Мусаева является лидером турнирной таблицы чемпионата России, имея в своем активе 19 очков.
Главный тренер "Краснодара" рассказал, что изменилось в жизни команды с открытием аэропорта
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, повлияло ли открытие аэропорта на результаты команды.
Фото: ФК "Краснодар"