Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:00
ЦСКАНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Наполи
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
21:00
ПСЖНе начат

Защитник ЦСКА рассказал, в чем феномен Челестини

Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров ответил на вопрос, в чем феномен главного тренера команды Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
"Он старается выжать максимум из каждого футболиста. Чтобы каждый выкладывался, показывал то, что он умеет, и не падал ниже определенного уровня. Это он просит от нас", – приводит слова Абдулкадырова "Матч ТВ".

Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера ЦСКА летом 2025 года. До него эту должность занимал Марко Николич, под руководством которого в прошлом сезоне армейцы выиграли финал Кубка России.

Вместе с Челестини московская команда набрала 15 очков в восьми стартовых турах РПЛ и на данный момент идет на пятом месте в турнирной таблице. В сезоне-2025/26 на счету ЦСКА четыре победы, три ничьи и одно поражение.

