"Он старается выжать максимум из каждого футболиста. Чтобы каждый выкладывался, показывал то, что он умеет, и не падал ниже определенного уровня. Это он просит от нас", – приводит слова Абдулкадырова "Матч ТВ".
Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера ЦСКА летом 2025 года. До него эту должность занимал Марко Николич, под руководством которого в прошлом сезоне армейцы выиграли финал Кубка России.
Вместе с Челестини московская команда набрала 15 очков в восьми стартовых турах РПЛ и на данный момент идет на пятом месте в турнирной таблице. В сезоне-2025/26 на счету ЦСКА четыре победы, три ничьи и одно поражение.
Защитник ЦСКА рассказал, в чем феномен Челестини
Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров ответил на вопрос, в чем феномен главного тренера команды Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА