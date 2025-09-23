Пономарев: даже жалко стало "Сочи". Как хвалить ЦСКА с такими пенальти?

"Эти одиннадцатиметровые удары — такие несуразные... Честно говоря, даже жалко стало "Сочи". Армейцы неплохо играли, но нужно побеждать таких соперников с гандикапом. Забили 2-3 мяча, но они не рабочие. Как мне хвалить ЦСКА с такими пенальти?" — приводит слова Пономарева "Спорт-Экспресс".
ЦСКА одержал победу над "Сочи" со счетом 3:1 в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Первый два гола армейцев были забиты Иваном Обляковым с пенальти. На 90+6-й минуте Матвей Кисляк забил третий гол в ворота соперника.
Таким образом, команда Фабио Челестини поднялась на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. "Сочи" идет на последнем, 16-м месте, имея в своем активе 1 очко.