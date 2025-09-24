Матчи Скрыть

Кубок России

СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
Родина1 тайм
Велес
14:30
РоторНе начат
Кубань-Холдинг
15:00
Волга УлНе начат
Астрахань
15:00
ЧерноморецНе начат
Череповец
16:00
ШинникНе начат
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Агент Батракова назвал мечту футболиста: это подразумевает, что он будет номинантом на "Золотой мяч"

Спортивный агент, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, рассказал о чем мечтает футболист.
Фото: "Чемпионат"
"У Алексея есть мечта: играть на таком уровне, чтобы о нем говорили не только в России, но и во всем мире. Это подразумевает, что он будет номинантом на премию "Золотой мяч", – приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".

Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В сезоне-2025/26 20-летний полузащитник принял участие в 12 матчах за железнодорожников, в которых записал на свой счет 10 голов и 2 результативные передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 23 миллиона евро.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоялась в Париже в понедельник, 22 сентября. В этом году его обладателем стал нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле.

