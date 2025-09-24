Агент Батракова назвал мечту футболиста: это подразумевает, что он будет номинантом на "Золотой мяч"

"У Алексея есть мечта: играть на таком уровне, чтобы о нем говорили не только в России, но и во всем мире. Это подразумевает, что он будет номинантом на премию "Золотой мяч", – приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В сезоне-2025/26 20-летний полузащитник принял участие в 12 матчах за железнодорожников, в которых записал на свой счет 10 голов и 2 результативные передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 23 миллиона евро.
Церемония вручения "Золотого мяча" состоялась в Париже в понедельник, 22 сентября. В этом году его обладателем стал нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле.
