"За время, которое провел Смолов с нами, у него было огромное желание играть. Ему интересна профессиональная история, а не медийная. Если он попадет в команду, где не надо много бегать и его будут, так скажем, обслуживать как Дзюбу в "Акроне", то он еще поиграет", — приводит слова Кузнецова "Матч ТВ".
Во вторник, 23 сентября, "БроукБойз" уступил "Соколу" со счетом 0:2. По итогам матча четвертого раунда Пути регионов Кубка России команда, в которой играет Федор Смолов, вылетела из розыгрыша турнира. После этой встречи 35-летний нападающий заявил, что задумывался о завершении карьеры, однако будет рад получить предложение из других клубов.
Последним профессиональным клубом, в котором играл Смолов, был "Краснодар". В сезоне-2024/25 команда стала победителем чемпионата России. На данный момент "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 19 очков в девяти турах.
Главный тренер "БроукБойз": Смолову интересна профессиональная история, а не медийная
Главный тренер медиаклуба "БроукБойз" Дмитрий Кузнецов заявил, что нападающий Федор Смолова еще сможет играть на профессиональном уровне.
Фото: ФК "БроукБойз"