СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
Родина1 тайм
Велес
14:30
РоторНе начат
Кубань-Холдинг
15:00
Волга УлНе начат
Астрахань
15:00
ЧерноморецНе начат
Череповец
16:00
ШинникНе начат
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Главный тренер "БроукБойз": Смолову интересна профессиональная история, а не медийная

Главный тренер медиаклуба "БроукБойз" Дмитрий Кузнецов заявил, что нападающий Федор Смолова еще сможет играть на профессиональном уровне.
Фото: ФК "БроукБойз"
"За время, которое провел Смолов с нами, у него было огромное желание играть. Ему интересна профессиональная история, а не медийная. Если он попадет в команду, где не надо много бегать и его будут, так скажем, обслуживать как Дзюбу в "Акроне", то он еще поиграет", — приводит слова Кузнецова "Матч ТВ".

Во вторник, 23 сентября, "БроукБойз" уступил "Соколу" со счетом 0:2. По итогам матча четвертого раунда Пути регионов Кубка России команда, в которой играет Федор Смолов, вылетела из розыгрыша турнира. После этой встречи 35-летний нападающий заявил, что задумывался о завершении карьеры, однако будет рад получить предложение из других клубов.

Последним профессиональным клубом, в котором играл Смолов, был "Краснодар". В сезоне-2024/25 команда стала победителем чемпионата России. На данный момент "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 19 очков в девяти турах.

