Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
1 - 0 1 0
Волга Ул1 тайм
Череповец
0 - 0 0 0
Шинник1 тайм
Волгарь
17:00
НефтехимикНе начат
Фанком
18:00
УфаНе начат
Знамя Труда
18:30
ЧайкаНе начат
Кристалл-МЭЗТ
19:00
ТорпедоНе начат
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Кафанов сравнил Карпина с Гвардиолой

Виталий Кафанов поделился мнением об игре московского "Динамо" под руководством Валерия Карпина
Фото: официальный сайт РФС
"Валерий Георгиевич первым в России пошел по пути, который до него пытались пройти только тренеры-иностранцы. Он ставит команде игру в атакующем стиле, зрелищную, которая нравится болельщикам. Первым этот путь удалось пройти "Барселоне" с Гвардиолой, когда команда забивала больше, чем пропускала. Такой путь очень трудный, но это сегодняшнее направление в развитии футбола. Карпин не боится идти по этому пути, набивает шишки, и с каждым сезоном становится сильнее", - сказал Кафанов в интервью Legalbet.

Валерий Карпин летом текущего года был назначен на пост главного тренера московского "Динамо", специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. В феврале 2025 года Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".

После девяти сыгранных туров бело-голубые занимают 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В 10 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на выезде с "Крыльями Советов". На данный момент самарцы располагаются на 10 строчке с 12 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится