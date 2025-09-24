"Валерий Георгиевич первым в России пошел по пути, который до него пытались пройти только тренеры-иностранцы. Он ставит команде игру в атакующем стиле, зрелищную, которая нравится болельщикам. Первым этот путь удалось пройти "Барселоне" с Гвардиолой, когда команда забивала больше, чем пропускала. Такой путь очень трудный, но это сегодняшнее направление в развитии футбола. Карпин не боится идти по этому пути, набивает шишки, и с каждым сезоном становится сильнее", - сказал Кафанов в интервью Legalbet.
Валерий Карпин летом текущего года был назначен на пост главного тренера московского "Динамо", специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. В феврале 2025 года Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
После девяти сыгранных туров бело-голубые занимают 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В 10 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на выезде с "Крыльями Советов". На данный момент самарцы располагаются на 10 строчке с 12 баллами в своем активе.
Кафанов сравнил Карпина с Гвардиолой
Виталий Кафанов поделился мнением об игре московского "Динамо" под руководством Валерия Карпина
Фото: официальный сайт РФС