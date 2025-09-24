Матчи Скрыть

Кубок России

СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
РодинаЗавершен
Астрахань
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Велес
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Кубань-Холдинг
2 - 2 (П 8 - 7) 2 287
Волга УлЗавершен
Череповец
1 - 4 1 4
ШинникЗавершен
Волгарь
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
НефтехимикЗавершен
Фанком
1 - 0 1 0
Уфа2 тайм
Знамя Труда
0 - 1 0 1
Чайка1 тайм
Кристалл-МЭЗТ
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Текстильщик
19:30
ФакелНе начат

Лига Европы УЕФА

ПАОК
19:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Мидтьюлланд
19:45
ШтурмНе начат
Динамо Загреб
22:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Мальмё
22:00
ЛудогорецНе начат
Ницца
22:00
РомаНе начат
Брага
22:00
ФейеноордНе начат
Фрайбург
22:00
БазельНе начат
Црвена Звезда
22:00
СелтикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Хетафе
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
22:30
МальоркаНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат

Легионер "Оренбурга": в моем окружении говорили, что не стоит ехать в Россию

Иностранный футболист "Оренбурга" Фахд Муфи рассказал, почему решил перейти в российский клуб.
Фото: ФК "Оренбург"
"Когда только поступило предложение, в моем окружении говорили, что не стоит сюда ехать. Но у меня очень много друзей в РПЛ, я с ними пообщался, и они заверили, что все это неправда, что в России нет никаких проблем. Поэтому я и согласился играть здесь. Как вижу, тут и правда все в порядке", - цитирует Муфи "Матч ТВ".

Фахд Муфи перешел в "Оренбург" из марокканского клуба "Видад" в летнее трансферное окно за 100 тысяч евро и заключил двухлетний контракт. Защитник провел за оренбуржцев 5 матчей и не отметился результативными действиями. Футболист трижды вызывался в расположении сборной Марокко, однако на поле не выходил.

После 9 сыгранных туров команда Владимира Слишковича занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ с 7 набранными очками. В 10 туре Российской Премьер-Лиги оренбуржцы сыграют с петербургским "Зенитом" на выезде.

