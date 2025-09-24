Легионер "Оренбурга": в моем окружении говорили, что не стоит ехать в Россию

"Когда только поступило предложение, в моем окружении говорили, что не стоит сюда ехать. Но у меня очень много друзей в РПЛ, я с ними пообщался, и они заверили, что все это неправда, что в России нет никаких проблем. Поэтому я и согласился играть здесь. Как вижу, тут и правда все в порядке", - цитирует Муфи "Матч ТВ".
Фахд Муфи перешел в "Оренбург" из марокканского клуба "Видад" в летнее трансферное окно за 100 тысяч евро и заключил двухлетний контракт. Защитник провел за оренбуржцев 5 матчей и не отметился результативными действиями. Футболист трижды вызывался в расположении сборной Марокко, однако на поле не выходил.
После 9 сыгранных туров команда Владимира Слишковича занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ с 7 набранными очками. В 10 туре Российской Премьер-Лиги оренбуржцы сыграют с петербургским "Зенитом" на выезде.
Фото: ФК "Оренбург"