Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
14:00
ЧелябинскНе начат
Амкал
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
19:30
Спартак КостромаНе начат
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

Защитник "Крыльев" Чернов: уходил из "Спартака", потому что хотел играть, а не сидеть на лавке

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов ответил на вопрос о возвращении в "Спартак".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Перед уходом из "Спартака" у меня не было разговора ни со Станковичем, ни со спортивным директором. Уходил, потому что хотел больше играть, а не сидеть на лавке. Всегда готов вернуться и доказывать. Еще мог бы приносить пользу клубу", – приводит слова Чернова Odds.ru.

Чернов на правах аренды выступает за "Крылья Советов". В июле 2025 года он перешел в самарский клуб из "Спартака". В сезоне-2025/25 29-летний защитник выступил в четверг встречах, не записав на свой счет результативных действий. По истечению арендного соглашения, Чернов должен вернуться к красно-белым летом 2026 года.

На данный момент "Крылья Советов" идут на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в девяти турах. Следующая встреча команды из Самары состоится в пятницу, 26 сентября. Подопечные Магомеда Адиева примут московское "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится