Защитник "Крыльев" Чернов: уходил из "Спартака", потому что хотел играть, а не сидеть на лавке

"Перед уходом из "Спартака" у меня не было разговора ни со Станковичем, ни со спортивным директором. Уходил, потому что хотел больше играть, а не сидеть на лавке. Всегда готов вернуться и доказывать. Еще мог бы приносить пользу клубу", – приводит слова Чернова Odds.ru.
Чернов на правах аренды выступает за "Крылья Советов". В июле 2025 года он перешел в самарский клуб из "Спартака". В сезоне-2025/25 29-летний защитник выступил в четверг встречах, не записав на свой счет результативных действий. По истечению арендного соглашения, Чернов должен вернуться к красно-белым летом 2026 года.
На данный момент "Крылья Советов" идут на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в девяти турах. Следующая встреча команды из Самары состоится в пятницу, 26 сентября. Подопечные Магомеда Адиева примут московское "Динамо".