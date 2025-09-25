Матчи Скрыть

Чернов ответил на мнение, что "Спартак" стал похож на "Зенит" по количеству иностранных футболистов

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов, ранее выступавший за "Спартак", высказался о количестве легионеров в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Нет ощущения, что в этом смысле "Спартак" стал похож на "Зенит"? Но если "Спартак" выиграет столько чемпионств подряд, как "Зенит", никто против не будет. Пусть и играя всеми латиноамериканцами", - цитирует Чернова "РБ Спорт".

На данный момент в составе московского "Спартака" имеется 12 иностранных футболистов, "Зенит" имеет в своем распоряжении 14 легионеров. Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице российского чемпионата, петербуржцы завоевали серебряные медали, до этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

После 9 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками, петербуржцы располагаются на 5 строчке с 16 баллами в своем активе.

