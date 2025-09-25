Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Иркутск
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен
Амкал
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
19:30
Спартак КостромаНе начат
Волна
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Гоу Эхед Иглс
19:45
ФКСБНе начат
Лилль
19:45
БраннНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Штутгарт
22:00
СельтаНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Рейнджерс
22:00
ГенкНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
ПортуНе начат
Утрехт
22:00
ЛионНе начат
Янг Бойз
22:00
ПанатинаикосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:30
ЭльчеНе начат
Овьедо
22:30
БарселонаНе начат

Гранат: скоро мы увидим настоящее "Динамо"

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался об игре московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Не сказал бы, что мне прямо много что нравится сейчас в "Динамо", но команда начинает добиваться результата — это самое главное. И начинает более-менее стабилизироваться состав, травмированные игроки подходят в общую группу. Думаю, в скором времени мы увидим настоящее "Динамо", которое хочет видеть и Карпин", - приводит слова Граната "Матч ТВ".

Летом текущего года московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, специалист продолжает занимать аналогичный пост в национальной команде России.

После 9 сыгранных туров бело-голубые занимают 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В 10 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов" - встреча состоится завтра, 26 сентября, в 18:00 по столичному времени. На данный момент самарцы располагаются на 10 строчке в таблице с 12 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится