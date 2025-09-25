Гранат: скоро мы увидим настоящее "Динамо"

"Не сказал бы, что мне прямо много что нравится сейчас в "Динамо", но команда начинает добиваться результата — это самое главное. И начинает более-менее стабилизироваться состав, травмированные игроки подходят в общую группу. Думаю, в скором времени мы увидим настоящее "Динамо", которое хочет видеть и Карпин", - приводит слова Граната "Матч ТВ".
Летом текущего года московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, специалист продолжает занимать аналогичный пост в национальной команде России.
После 9 сыгранных туров бело-голубые занимают 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В 10 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов" - встреча состоится завтра, 26 сентября, в 18:00 по столичному времени. На данный момент самарцы располагаются на 10 строчке в таблице с 12 баллами в своем активе.
Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался об игре московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"