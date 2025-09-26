Матчи Скрыть

Экс-защитник "Спартака" считает, что команде далековато до борьбы за первую строчку

Бывший защитник "Спартака" и сборной России Владимир Гранат оценил перспективы красно-белых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Спартак" продолжает штормить, но как только команда начинает побеждать, болельщики тут же начинают говорить о борьбе за первое место. На деле до борьбы за первую строчку "Спартаку" пока далековато. Игра команды постепенно улучшается, но не настолько, чтобы в ближайшее время ситуация кардинально изменилась", - сказал Гранат в интервью Metaraitings.

В девятом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:1 - в этой встрече Манфред Угальде записал на свой счет дубль.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков, отставая от лидирующего "Краснодара" на четыре балла.

Следующую игру "Спартак" проведёт дома против "Пари НН". Матч пройдёт в воскресенье, 28 сентября.

