Мусаев: для меня Краснодар – лучший город на земле. Мне плевать, кто столица юга

"Я родился в Краснодаре, для меня это самый лучший город в мире. Мне плевать, кто столица юга. Я не понимаю, что вы за эту столицу юга так держитесь. Для меня Краснодар — лучший город на земле", – сказал Мусаев на пресс-конференции.
"Краснодар" вничью сыграл с "Ростовом" в субботу, 27 сентября. Встреча десятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 0:0. После этой игры команда Мурада Мусаева довела количество набранных очков до 20 и на данный момент идет второй в турнирной таблице. "Ростов" с десятью очками занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России.
В следующий раз черно-зеленые встретятся с "Ахматом" на домашнем поле. Матч состоится 4 октября. Начало – в 17:30 по московскому времени.
Главный тренер "Краснодара" ответил на вопрос об отношении к признанию Ростова-на-Дону столицей юга России.
Фото: ФК "Краснодар"