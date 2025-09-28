Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
0 - 0 0 0
Балтика2 тайм
Динамо Мх
17:00
СочиНе начат
Спартак
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
16:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эльче
17:15
СельтаНе начат
Бетис
19:30
ОсасунаНе начат
Барселона
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
16:00
ВеронаНе начат
Пиза
16:00
ФиорентинаНе начат
Лечче
19:00
БолоньяНе начат
Милан
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
Кельн
18:30
ШтутгартНе начат
Унион
20:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
16:00
ПарижНе начат
Анже
18:15
БрестНе начат
Лилль
18:15
ЛионНе начат
Метц
18:15
ГаврНе начат
Ренн
21:45
ЛансНе начат

Мусаев: для меня Краснодар – лучший город на земле. Мне плевать, кто столица юга

Главный тренер "Краснодара" ответил на вопрос об отношении к признанию Ростова-на-Дону столицей юга России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я родился в Краснодаре, для меня это самый лучший город в мире. Мне плевать, кто столица юга. Я не понимаю, что вы за эту столицу юга так держитесь. Для меня Краснодар — лучший город на земле", – сказал Мусаев на пресс-конференции.

"Краснодар" вничью сыграл с "Ростовом" в субботу, 27 сентября. Встреча десятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 0:0. После этой игры команда Мурада Мусаева довела количество набранных очков до 20 и на данный момент идет второй в турнирной таблице. "Ростов" с десятью очками занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующий раз черно-зеленые встретятся с "Ахматом" на домашнем поле. Матч состоится 4 октября. Начало – в 17:30 по московскому времени.

