Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
0 - 0 0 0
Балтика2 тайм
Динамо Мх
17:00
СочиНе начат
Спартак
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
16:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эльче
17:15
СельтаНе начат
Бетис
19:30
ОсасунаНе начат
Барселона
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
16:00
ВеронаНе начат
Пиза
16:00
ФиорентинаНе начат
Лечче
19:00
БолоньяНе начат
Милан
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
Кельн
18:30
ШтутгартНе начат
Унион
20:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
16:00
ПарижНе начат
Анже
18:15
БрестНе начат
Лилль
18:15
ЛионНе начат
Метц
18:15
ГаврНе начат
Ренн
21:45
ЛансНе начат

В "Локомотиве" сообщили о переговорах с Бариновым по продлению контракта

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных ответил на вопрос, ведет ли клуб переговоры по продлению контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.
Фото: РПЛ
"Ведем, конечно", — приводит слова Нагорных "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Дмитрия Баринова, заявил о наличии трансферного предложения от одного из российских клубов. Однако полузащитник намерен выступать за красно-зеленых как минимум до зимы.

Трудовое соглашение 29-летнего игрока с московским клубом действует до лета 2026 года. В текущем сезоне Баринов принял участие в 10 встречах Российской Премьер-Лиги, записав на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 9 миллионов евро.

