"Ведем, конечно", — приводит слова Нагорных "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Дмитрия Баринова, заявил о наличии трансферного предложения от одного из российских клубов. Однако полузащитник намерен выступать за красно-зеленых как минимум до зимы.
Трудовое соглашение 29-летнего игрока с московским клубом действует до лета 2026 года. В текущем сезоне Баринов принял участие в 10 встречах Российской Премьер-Лиги, записав на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 9 миллионов евро.
В "Локомотиве" сообщили о переговорах с Бариновым по продлению контракта
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных ответил на вопрос, ведет ли клуб переговоры по продлению контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.
Фото: РПЛ