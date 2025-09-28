Талалаев: поздравляю ЦСКА, но чего-то запредельного по качеству я не увидел

- Не пришло еще ощущение, что мы проиграли. Провели хорошую игру с играющей командой. Поблагодарил ребят за матч. Неприятно проигрывать в концовке игры. Все ждут, что мы где-то сдуемся. Да, во втором тайме мы играли хуже. Поздравляю ЦСКА, руководство, что они в чемпионской гонке. Но чего-то запредельного по качеству я не увидел. На мой взгляд, это связано с тем, что мои пацаны сыграли по плану.
Сегодня, 28 сентября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались столичный ЦСКА и калининградская "Балтика". Поединок проходил в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился минимальным поражением гостей со счетом 0:1. Команда Андрея Талалаева осталась в меньшинстве на 83-й минуте, и на пятой компенсированной минуте к основному времени игры пропустила решающий мяч.
Таким образом балтийцы впервые проиграли в текущем чемпионате России. До сегодняшнего дня у них было в активе 4 победы и 5 ничьих.
Источник: "Матч ТВ"