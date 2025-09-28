Матчи Скрыть

ЦСКА
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СочиЗавершен
Спартак
3 - 0 3 0
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
ЧайкаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
3 - 1 3 1
ФулхэмЗавершен
Ньюкасл
1 - 2 1 2
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 1 0 1
СевильяЗавершен
Эльче
2 - 1 2 1
СельтаЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
Реал СосьедадЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
2 - 0 2 0
ВеронаЗавершен
Пиза
0 - 0 0 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
2 - 2 2 2
БолоньяЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
1 - 1 1 1
ХоффенхаймЗавершен
Кельн
1 - 2 1 2
ШтутгартЗавершен
Унион
0 - 0 0 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
1 - 1 1 1
ПарижЗавершен
Анже
0 - 2 0 2
БрестЗавершен
Лилль
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Метц
0 - 0 0 0
ГаврЗавершен

Талалаев: поздравляю ЦСКА, но чего-то запредельного по качеству я не увидел

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев подвел итоги матча с ЦСКА в 10-м туре РПЛ (0:1).
Фото: ФК "Балтика"
- Не пришло еще ощущение, что мы проиграли. Провели хорошую игру с играющей командой. Поблагодарил ребят за матч. Неприятно проигрывать в концовке игры. Все ждут, что мы где-то сдуемся. Да, во втором тайме мы играли хуже. Поздравляю ЦСКА, руководство, что они в чемпионской гонке. Но чего-то запредельного по качеству я не увидел. На мой взгляд, это связано с тем, что мои пацаны сыграли по плану.

Сегодня, 28 сентября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались столичный ЦСКА и калининградская "Балтика". Поединок проходил в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился минимальным поражением гостей со счетом 0:1. Команда Андрея Талалаева осталась в меньшинстве на 83-й минуте, и на пятой компенсированной минуте к основному времени игры пропустила решающий мяч.

Таким образом балтийцы впервые проиграли в текущем чемпионате России. До сегодняшнего дня у них было в активе 4 победы и 5 ничьих.

Источник: "Матч ТВ"

