Первая лига

2025/26
Енисей
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Черноморец
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Парма
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен

Тренер "Спартака" поделился ожиданиями от дерби против ЦСКА

Тренер "Спартака" Ненад Сакич высказался о предстоящем матче с ЦСКА в 11-м туре чемпионата России.
Фото: РПЛ
"Безусловно, дерби будет очень сложное, соперник сейчас лидирует в таблице. В любом случае у нас будет время на подготовку после кубкового матча," - передает слова Сакича "Матч ТВ".

Московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 5 октября, в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 16:30 по столичному времени. Ранее, 1 октября, красно-белые встретятся в Нижнем Новгороде с "Пари НН" в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

