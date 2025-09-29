Тренер "Спартака" поделился ожиданиями от дерби против ЦСКА

"Безусловно, дерби будет очень сложное, соперник сейчас лидирует в таблице. В любом случае у нас будет время на подготовку после кубкового матча," - передает слова Сакича "Матч ТВ".
Московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 5 октября, в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 16:30 по столичному времени. Ранее, 1 октября, красно-белые встретятся в Нижнем Новгороде с "Пари НН" в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.