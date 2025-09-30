Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
ОренбургНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
19:45
БрюггеНе начат
Кайрат
19:45
Реал МадридНе начат
Пафос
22:00
БаварияНе начат
Галатасарай
22:00
ЛиверпульНе начат
Челси
22:00
БенфикаНе начат
Интер
22:00
СлавияНе начат
Марсель
22:00
АяксНе начат
Буде-Глимт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Атлетико
22:00
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
21:00
ОвьедоНе начат

Дивеев отреагировал на слова Талалаева о том, что ЦСКА не побеждает без пенальти и удалений

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал заявление главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева о том, что в последних матчах у армейцев нет побед без пенальти и удалений.
Фото: "Матч ТВ"
"С нами удаления, которые были, — все есть за что. Понятно, пенальти, которые ставят в нашу или не в нашу сторону, надо смотреть, это судейские трактовки. Я не согласен с его мнением", – сказал Дивеев на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

"Балтика" потерпела поражение от ЦСКА в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 0:1. Единственный гол на 90+5-й минуте забил Игорь Дивеев. Калининградская команда доигрывала матч вдесятером из-за удаления защитника Кевина Андраде на 83-й минуте.

После этой встречи Андрей Талалаев поздравил армейцев, отметив, что в последних матчах московская команда не одержала ни одной победы без пенальти и удалений.

