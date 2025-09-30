Дивеев отреагировал на слова Талалаева о том, что ЦСКА не побеждает без пенальти и удалений

"С нами удаления, которые были, — все есть за что. Понятно, пенальти, которые ставят в нашу или не в нашу сторону, надо смотреть, это судейские трактовки. Я не согласен с его мнением", – сказал Дивеев на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
"Балтика" потерпела поражение от ЦСКА в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 0:1. Единственный гол на 90+5-й минуте забил Игорь Дивеев. Калининградская команда доигрывала матч вдесятером из-за удаления защитника Кевина Андраде на 83-й минуте.
После этой встречи Андрей Талалаев поздравил армейцев, отметив, что в последних матчах московская команда не одержала ни одной победы без пенальти и удалений.