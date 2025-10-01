Полузащитник "Зенита" – о матче с "Рубином": в какой-то момент соперник начал "душить" судью

"Непростая игра. В какой?то момент соперник начал "душить" судью, хотя в этих моментах все было чисто. Хорошо, что мы победили и в группе по-прежнему идем с максимальным результатом. Что для такого клуба, как "Зенит", принципиальный момент", – приводит слова Ерохина "Матч ТВ".
Встреча пятого тура группового этапа Кубка России "Зенита" с "Рубином" состоялась во вторник, 30 сентября. По ее итогам санкт-петербуржцы одержали победу со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Лусиано Гонду, который забил мяч в ворота казанцев на 3-й минуте.
Сине-бело-голубые пять раз подряд одержали победу в Кубке России, благодаря чему команда возглавляет турнирную таблицу группы А. На данный момент в их активе 15 очков. В следующий раз "Зенит" на домашнем поле встретится с "Оренбургом" 22 октября.
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался о матче Кубка России с "Рубином".
Фото: ФК "Зенит"