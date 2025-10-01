- Мы не "Спартак", не "Динамо" и не "Зенит", чтобы отыграть пять, если один получили. Нам очень тяжело, состав меняется, нет стадиона, ездим по гастролям. Здравомыслящий человек должен это понимать. Хочется много сказать, но я сдержусь.
Сегодня, 1 октября, "Пари НН" встречался у себя дома с московским "Спартаком" в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Поединок завершился минимальным поражением хозяев поля со счетом 1:2. С 83-й минуты нижегородцы играли в меньшинстве, и решающий мяч пропустили на 90+3.
Отметим, команда Алексея Шпилевского впервые в этом сезоне играла на своем родном стадионе "Совкомбанк Арена". Ранее это было невозможно из-за ремонтных работ и "Пари НН" проводил домашние встречи на других аренах страны.
Источник: "Матч ТВ"
"Хочется много сказать, но я сдержусь". Шпилевский - после кубкового матча со "Спартаком"
Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский прокомментировал поражение в матче Кубка России против "Спартака" (1:2).
Фото: ФК "Пари НН"