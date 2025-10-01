Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
3 - 3 (П 5 - 4) 3 354
СочиЗавершен
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
СпартакЗавершен
Балтика
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
0 - 0 (П 2 - 4) 0 024
ЦСКАЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Юнион
0 - 4 0 4
НьюкаслЗавершен
Карабах
2 - 0 2 0
КопенгагенЗавершен
Боруссия Д
2 - 1 2 1
Атлетик2 тайм
Барселона
1 - 1 1 1
ПСЖ2 тайм
Монако
1 - 2 1 2
Манчестер Сити2 тайм
Вильярреал
1 - 2 1 2
Ювентус2 тайм
Байер
1 - 0 1 0
ПСВ2 тайм
Арсенал
1 - 0 1 0
Олимпиакос2 тайм
Наполи
1 - 1 1 1
Спортинг Лиссабон2 тайм

"Хочется много сказать, но я сдержусь". Шпилевский - после кубкового матча со "Спартаком"

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский прокомментировал поражение в матче Кубка России против "Спартака" (1:2).
Фото: ФК "Пари НН"
- Мы не "Спартак", не "Динамо" и не "Зенит", чтобы отыграть пять, если один получили. Нам очень тяжело, состав меняется, нет стадиона, ездим по гастролям. Здравомыслящий человек должен это понимать. Хочется много сказать, но я сдержусь.

Сегодня, 1 октября, "Пари НН" встречался у себя дома с московским "Спартаком" в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Поединок завершился минимальным поражением хозяев поля со счетом 1:2. С 83-й минуты нижегородцы играли в меньшинстве, и решающий мяч пропустили на 90+3.

Отметим, команда Алексея Шпилевского впервые в этом сезоне играла на своем родном стадионе "Совкомбанк Арена". Ранее это было невозможно из-за ремонтных работ и "Пари НН" проводил домашние встречи на других аренах страны.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится