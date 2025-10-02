Вратарь ЦСКА высказался о лидерстве команды в РПЛ

- Треть чемпионата — очень мало. Как показывает опыт, вообще нельзя на это смотреть. Нужно выходить и выдавать максимум, чтобы болельщики нами гордились. Приятно, что мы на первом месте, но главное — идти дальше, - сказал Тороп "Чемпионату".
На данный момент ЦСКА под руководством Фабио Челестини возглавляет турнирную таблицу чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 21 очко в 10 сыгранных матчах. В воскресенье, 5 октября, в 16:30 по московскому времени красно-синие на своем поле примут московский "Спартак" в рамках 11 тура РПЛ.
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп поделился мнением о лидерстве красно-синих в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА