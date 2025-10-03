- Не буду отрицать — было общение. Дмитрий великолепный футболист, играет в каждом матче. В каком-то смысле системообразующий игрок. Но, как это бывает, есть позиция клуба, и мы к ней с уважением относимся. Сделка не состоялась.
Дмитрий Баринов играет за "Локомотив" с 2012 года. Нынешний контракт воспитанника Академии "железнодорожников" с родным клубом заканчивается следующим летом. С января 2026 года футболист сможет вести переговоры о бесплатном трансфере с любым клубом.
В текущем сезоне 29-летний опорный полузащитник провел в составе красно-зеленых 15 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет 2+3 по системе гол плюс пас.
Источник: "РБ Спорт"
"Не буду отрицать - было общение". Бабаев рассказал о срыве трансфера Баринова в ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему не состоялся переход опорного полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"