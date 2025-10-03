Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
0 - 0 0 0
Фулхэм1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
0 - 0 0 0
Хетафе1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
0 - 1 0 1
Кельн1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
1 - 0 1 0
Лорьян1 тайм

"Не буду отрицать - было общение". Бабаев рассказал о срыве трансфера Баринова в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему не состоялся переход опорного полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Не буду отрицать — было общение. Дмитрий великолепный футболист, играет в каждом матче. В каком-то смысле системообразующий игрок. Но, как это бывает, есть позиция клуба, и мы к ней с уважением относимся. Сделка не состоялась.

Дмитрий Баринов играет за "Локомотив" с 2012 года. Нынешний контракт воспитанника Академии "железнодорожников" с родным клубом заканчивается следующим летом. С января 2026 года футболист сможет вести переговоры о бесплатном трансфере с любым клубом.

В текущем сезоне 29-летний опорный полузащитник провел в составе красно-зеленых 15 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет 2+3 по системе гол плюс пас.

Источник: "РБ Спорт"

