Валерий Газзаев оценил важность дерби ЦСКА - "Спартак" в контексте борьбы за чемпионство

"Для ЦСКА дерби очень важно с точки зрения перспективы реально бороться за чемпионство. Матч со "Спартаком" может подтвердить самые серьёзные, чемпионские амбиции команды, ведь соперник тоже входит в пятёрку лучших. Этот матч покажет, насколько ЦСКА реально готов бороться за чемпионство. Играют принципиальные команды, дерби всегда было матчем национального масштаба", - заявил Газзаев.
ЦСКА и "Спартак" встретятся в очном матче в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги. Дерби пройдёт в воскресенье, 5 октября. Армейцы подходят к матчу в статусе единоличного лидера РПЛ. Победа над "Балтикой" (1:0) в минувшем туре позволила подопечным Фабио Челестини довести число очков в сезоне до 21 и подняться на первое место в турнирной таблице.
В активе "Спартака" остаётся 18 набранных очков. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка. Красно-белые располагаются на пятой строчке в таблице РПЛ. В минувшем туре команда дома разгромила нижегородский "Пари НН" (3:0).
Источник: "Чемпионат".