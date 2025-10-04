Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Акрон
13:00
ЗенитНе начат
Рубин
15:15
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
17:30
АхматНе начат
Динамо
19:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

Уфа
14:00
Спартак КостромаНе начат
Факел
17:00
Волга УлНе начат
Чайка
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

Лидс
14:30
ТоттенхэмНе начат
Арсенал
17:00
Вест ХэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
СандерлендНе начат
Челси
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Овьедо
15:00
ЛевантеНе начат
Жирона
17:15
ВаленсияНе начат
Атлетик
19:30
МальоркаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
16:00
ЛеччеНе начат
Лацио
16:00
ТориноНе начат
Интер
19:00
КремонезеНе начат
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Вердер
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Байер
16:30
УнионНе начат
Боруссия Д
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Айнтрахт
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Метц
18:00
МарсельНе начат
Брест
20:00
НантНе начат
Осер
22:05
ЛансНе начат

Валерий Газзаев оценил важность дерби ЦСКА - "Спартак" в контексте борьбы за чемпионство

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о предстоящем дерби со "Спартаком" в 11-м туре РПЛ.
Фото: РФС
"Для ЦСКА дерби очень важно с точки зрения перспективы реально бороться за чемпионство. Матч со "Спартаком" может подтвердить самые серьёзные, чемпионские амбиции команды, ведь соперник тоже входит в пятёрку лучших. Этот матч покажет, насколько ЦСКА реально готов бороться за чемпионство. Играют принципиальные команды, дерби всегда было матчем национального масштаба", - заявил Газзаев.

ЦСКА и "Спартак" встретятся в очном матче в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги. Дерби пройдёт в воскресенье, 5 октября. Армейцы подходят к матчу в статусе единоличного лидера РПЛ. Победа над "Балтикой" (1:0) в минувшем туре позволила подопечным Фабио Челестини довести число очков в сезоне до 21 и подняться на первое место в турнирной таблице.

В активе "Спартака" остаётся 18 набранных очков. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка. Красно-белые располагаются на пятой строчке в таблице РПЛ. В минувшем туре команда дома разгромила нижегородский "Пари НН" (3:0).

Источник: "Чемпионат".

