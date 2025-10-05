Комличенко: не знаю, что ел Митрюшкин на завтрак, но ему точно надо дать специальный приз

"Сумасшедшая игра очень высокого уровня. Не знаю, что ел Митрюшкин на завтрак, но ему точно надо дать какой-то специальный приз за сегодняшнюю игру", - цитирует Комличенко "Матч ТВ".
Вчера, 4 октября, на стадионе "ВТБ Арена" состоялось московское дерби "Динамо" - "Локомотив" в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч завершился уверенной победой "железнодорожников" со счетом 5:3.
В этом сезоне Антон Митрюшкин провел 10 матчей в составе красно-зеленых. На счету 29-летнего вратаря 14 пропущенных мячей и 2 игры "на ноль".
Нападающий "Локомотив" Николай Комличенко отметил игру вратаря команды Антона Митрюшкина в матче 11-го тура РПЛ с "Динамо" (5:3).
Фото: ФК "Локомотив"