Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 0 0 0
Ростов1 тайм
Сочи
14:15
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
СпартакНе начат
Балтика
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
13:00
Арсенал ТулаНе начат
Торпедо
16:00
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
16:00
БрайтонНе начат
Астон Вилла
16:00
БернлиНе начат
Эвертон
16:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Брентфорд
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
15:00
ЭльчеНе начат
Севилья
17:15
БарселонаНе начат
Реал Сосьедад
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
19:30
БетисНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
13:30
КальяриНе начат
Фиорентина
16:00
РомаНе начат
Болонья
16:00
ПизаНе начат
Наполи
19:00
ДженоаНе начат
Ювентус
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
16:30
ХайденхаймНе начат
Гамбург
18:30
МайнцНе начат
Боруссия М
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
АнжеНе начат
Гавр
18:15
РеннНе начат
Монако
18:15
НиццаНе начат
Лилль
21:45
ПСЖНе начат

В "Локомотиве" рассказали о премиальных после победы в дерби с "Динамо"

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных ответил на вопрос о премиальных, которые получат игроки после победы в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"У нас четко выработана система премиальных. Уверен, после этого тура они будут хорошими. Система, которая была выработана вместе с командой, является мотивирующей. И отвечает всем требованиям", - цитирует Нагорных "СЭ".

В субботу, 4 октября, состоялось московское дерби "Динамо" - "Локомотив". Матч в рамках 11-го тура РПЛ прошел на "ВТБ Арене" и закончился уверенной победой гостей со счетом 5:3.

Таким образом "железнодорожники" набрали 23 очка и обошли в турнирной таблице "Краснодар", поднявшись на первую строчку.

