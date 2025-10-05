"У нас четко выработана система премиальных. Уверен, после этого тура они будут хорошими. Система, которая была выработана вместе с командой, является мотивирующей. И отвечает всем требованиям", - цитирует Нагорных "СЭ".
В субботу, 4 октября, состоялось московское дерби "Динамо" - "Локомотив". Матч в рамках 11-го тура РПЛ прошел на "ВТБ Арене" и закончился уверенной победой гостей со счетом 5:3.
Таким образом "железнодорожники" набрали 23 очка и обошли в турнирной таблице "Краснодар", поднявшись на первую строчку.
В "Локомотиве" рассказали о премиальных после победы в дерби с "Динамо"
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных ответил на вопрос о премиальных, которые получат игроки после победы в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"