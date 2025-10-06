"Если Нагорных говорит, что все будет нормально, наверное, у них есть на это основания. У меня нет никакого мнения на этот счет. Я вообще не знаю, что будет с контрактом Баринова с "Локомотивом", — вопросы к клубу", — приводит слова Банатина "Чемпионат".
Напомним, действующее трудовое соглашение Баринова с "Локомотивом" рассчитано до лета 2026 года.
29?летний полузащитник играет в основном составе железнодорожников с 2015 года. За это время он принял участие в 266 встречах за красно-зеленых, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и 23 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Баринова в 9 миллионов евро.
Агент Баринова: вообще не знаю, что будет с контрактом с "Локомотивом"
Спортивный агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова, ответил на вопрос о возможном продлении контракта с московской командой.
