Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
19:30
УралНе начат

Агент Баринова: вообще не знаю, что будет с контрактом с "Локомотивом"

Спортивный агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова, ответил на вопрос о возможном продлении контракта с московской командой.
Фото: ФК "Локомотив"
"Если Нагорных говорит, что все будет нормально, наверное, у них есть на это основания. У меня нет никакого мнения на этот счет. Я вообще не знаю, что будет с контрактом Баринова с "Локомотивом", — вопросы к клубу", — приводит слова Банатина "Чемпионат".

Напомним, действующее трудовое соглашение Баринова с "Локомотивом" рассчитано до лета 2026 года.

29?летний полузащитник играет в основном составе железнодорожников с 2015 года. За это время он принял участие в 266 встречах за красно-зеленых, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и 23 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Баринова в 9 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится