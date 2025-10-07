Глушаков резко высказался о пенальти в ворота "Спартака" в матче с ЦСКА

"Бред в таком матче ставить такие пенальти, я бы не назначил. С VAR футбол потихоньку превращается в балет, потому что мы привыкли, что защитники бьют нападающих, пожёстче играют, цепляют, идёт мужская борьба. Сейчас же все защитники перестраховываются, руки убирают, не хватают. Никто не понимает, поставят пенальти или не поставят, потому что у всех судей трактовки разные", - сказал Глушаков в интервью "Матч ТВ".
Игра "Спартака" против ЦСКА проходила 5 октября на стадионе "ВЭБ Арена". Встреча 11 тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Голами в составе "армейцев" отметились полузащитники Данил Круговой и Иван Обляков, а также вингер Кирилл Глебов. За "Спартак" забили нападающий Ливай Гарсия и полузащитник Жедсон Фернандеш.
После 11-ти сыгранных туров чемпионата России "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. ЦСКА занимает первую строчку в таблице с 24-мя баллами.