Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 1 0 1
Литва1 тайм
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Самедов поделился мнением о сборной Ирана

Бывший футболист сборной России Александр Самедов высказался о предстоящем матче против Ирана.
Фото: сборная России
- О сборной Ирана у меня очень хорошее мнение. Крепкая команда, всегда является одним из фаворитов в Азии и участвует в больших турнирах. Непростой матч нас ожидает. Тем не менее он станет хорошей проверкой для нашей сборной.

В пятницу, 10 октября, сборная России проведет на своем поле в Волгограде товарищескую встречу с национальной командой Ирана. Матч пройдет на стадионе "Волгоград Арена" и начнется в 20:00 по московскому времени.

Также подопечные Валерия Карпина сыграют в рамках октябрьских сборов против сборной Боливии. Игра на "ВТБ Арене" в Москве запланирована на 14-е число.

Источник: "Матч ТВ"

