- О сборной Ирана у меня очень хорошее мнение. Крепкая команда, всегда является одним из фаворитов в Азии и участвует в больших турнирах. Непростой матч нас ожидает. Тем не менее он станет хорошей проверкой для нашей сборной.
В пятницу, 10 октября, сборная России проведет на своем поле в Волгограде товарищескую встречу с национальной командой Ирана. Матч пройдет на стадионе "Волгоград Арена" и начнется в 20:00 по московскому времени.
Также подопечные Валерия Карпина сыграют в рамках октябрьских сборов против сборной Боливии. Игра на "ВТБ Арене" в Москве запланирована на 14-е число.
Источник: "Матч ТВ"
Самедов поделился мнением о сборной Ирана
Бывший футболист сборной России Александр Самедов высказался о предстоящем матче против Ирана.
Фото: сборная России