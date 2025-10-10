Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

Талалев заявил, что большинство московских клубов отказались от товарищеских матчей с "Балтикой"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев сообщил, что команда получила отказ от ряда московских клубов на проведение товарищеского матча во время недельной паузы из-за игр сборной.
Фото: ФК "Балтика"
"С нами отказались играть большинство московских клубов, мы всем делали предложения. 12 октября нам нужен матч для того, чтобы войти в недельный цикл, чтоб не терять игровой тонус", — приводит слова Талалаева "Матч ТВ".

В воскресенье, 12 октября "Балтика" сыграет с медиафутбольной командой "Матч ТВ". На данный момент калининградцы идут на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. После 11-ти сыгранных туров команда Андрея Талалаева набрала 20 очков. В следующий раз "Балтика" на выезде проведет встречу с "Рубином". Матч 12-го тура РПЛ состоится в воскресенье, 19 октября.

В пятницу, 10 октября сборная России встретится с командой Ирана. Товарищеский матч пройдет в Волгограде. Начало – в 20:00 по московскому времени.

