"Спартак фрагментами показывает яркий футбол, но нет системности. Я не сторонник увольнять тренеров, нужно дать время. Я не хочу, чтобы Станкович ушёл. Пусть клуб лучше будет близок к первому месту, их атака не уступает "Зениту", "Динамо" и другим командам", - сказал Пятибратов в интервью Metaraitings.
После 11 сыгранных туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 18 очков.
Деян Станкович возглавил красно-белых в мае 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство "Спартака" просит спортивного директора команды Франсиса Кахигао в ближайшее время предоставить список тренерских кандидатур, готовых работать в клубе.
Пятибратов - о Станковиче: не хочу чтобы он уходил из "Спартака"
Бывший главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов поделился мнением о перспективах московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак" Москва