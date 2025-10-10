Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

Пятибратов - о Станковиче: не хочу чтобы он уходил из "Спартака"

Бывший главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов поделился мнением о перспективах московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Спартак фрагментами показывает яркий футбол, но нет системности. Я не сторонник увольнять тренеров, нужно дать время. Я не хочу, чтобы Станкович ушёл. Пусть клуб лучше будет близок к первому месту, их атака не уступает "Зениту", "Динамо" и другим командам", - сказал Пятибратов в интервью Metaraitings.

После 11 сыгранных туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 18 очков.

Деян Станкович возглавил красно-белых в мае 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство "Спартака" просит спортивного директора команды Франсиса Кахигао в ближайшее время предоставить список тренерских кандидатур, готовых работать в клубе.

