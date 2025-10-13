Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
2 - 1 2 1
АзербайджанЗавершен
Словакия
2 - 0 2 0
ЛюксембургЗавершен
Словения
0 - 0 0 0
ШвейцарияЗавершен
Северная Македония
1 - 1 1 1
КазахстанЗавершен
Исландия
2 - 2 2 2
ФранцияЗавершен
Швеция
0 - 1 0 1
КосовоЗавершен
Уэльс
2 - 4 2 4
БельгияЗавершен
Северная Ирландия
0 - 1 0 1
ГерманияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
2 - 1 2 1
ЛихтенштейнЗавершен

Игрок "Балтики" Оффор: мы точно доставим топ-командам на поле много проблем

Нападающий "Балтики" Чинонсо Оффор оценил игру калининградцев в этом сезоне.
Фото: ФК "Балтика"
- Считаю, что уровень "Балтики" очень высокий. Даже в матчах с топ?командами мы играли хорошо. Уверен, что сейчас они с нами больше не хотят пересекаться. Потому что знают: мы точно доставим им на поле много проблем, - сказал Оффор "Матч ТВ".

Чинонсо Оффор выступает за "Балтику" с лета 2025 года. Действующее контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего нигерийского нападающего составляет 1 миллион евро.

На данный момент "Балтика" под руководством Андрея Талалаева занимает пятое место в РПЛ с 20 очками.

