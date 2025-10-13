Игрок "Балтики" Оффор: мы точно доставим топ-командам на поле много проблем

- Считаю, что уровень "Балтики" очень высокий. Даже в матчах с топ?командами мы играли хорошо. Уверен, что сейчас они с нами больше не хотят пересекаться. Потому что знают: мы точно доставим им на поле много проблем, - сказал Оффор "Матч ТВ".
Чинонсо Оффор выступает за "Балтику" с лета 2025 года. Действующее контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего нигерийского нападающего составляет 1 миллион евро.
На данный момент "Балтика" под руководством Андрея Талалаева занимает пятое место в РПЛ с 20 очками.
Нападающий "Балтики" Чинонсо Оффор оценил игру калининградцев в этом сезоне.
Фото: ФК "Балтика"