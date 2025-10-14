Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Федотов не исключил возможность возглавить "Спартак"

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что не исключает в будущем вариант с работой в московском "Спартаке".
Фото: ФК ЦСКА
"Сложно отвечать на такие вопросы, могу ли я представить себя в роли главного тренера "Спартака". Профессиональный тренер должен быть готов к любому вызову. Это наша жизнь", - сказал тренер в интервью "РИА Новости Спорт".

Владимир Федотов возглавлял ЦСКА с 15 июня 2022 года по 3 июня 2024 года. Под руководством тренера команда провела 86 матчей, одержала 44 победы и потерпела 19 поражений.

После 11-ти сыгранных туров "Спартак" занимает 6 место в чемпионате России, набрав 18 очков. Следующий матч красно-белые проведут 18 октября против "Ростова" в рамках РПЛ.

