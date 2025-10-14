Федотов не исключил возможность возглавить "Спартак"

"Сложно отвечать на такие вопросы, могу ли я представить себя в роли главного тренера "Спартака". Профессиональный тренер должен быть готов к любому вызову. Это наша жизнь", - сказал тренер в интервью "РИА Новости Спорт".
Владимир Федотов возглавлял ЦСКА с 15 июня 2022 года по 3 июня 2024 года. Под руководством тренера команда провела 86 матчей, одержала 44 победы и потерпела 19 поражений.
После 11-ти сыгранных туров "Спартак" занимает 6 место в чемпионате России, набрав 18 очков. Следующий матч красно-белые проведут 18 октября против "Ростова" в рамках РПЛ.